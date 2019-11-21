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Китай стремится подписать первую часть торгового соглашения с США

Новости » Политика     21.11.2019 - 10:12
Китай стремится подписать первую часть торгового соглашения с США
Иллюстративное изображение (коллаж РБК-Украина)

Китай готов сотрудничать с США для решения основных проблем

Китай стремится подписать первую часть торгового соглашения с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил представитель китайского Министерства торговли Гао Фенг, Пекин попытается добиться подписания первой части торгового соглашения с Вашингтоном, поскольку стороны оставляют открытыми каналы коммуникации.

Фенг отметил, что Китай готов сотрудничать для решения основных проблем в отношениях на основе равенства и взаимоуважения.

"Это отвечает интересам как Китая, так и США, и всего мира", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно необходимости заключения торгового соглашения с Китаем. Трамп заявил, что сейчас Вашингтон и Пекин продолжают переговоры, но его устраивает и отсутствие торговой сделки.

Также РБК-Украина писало, что первую часть торгового соглашения между США и Китаем планировалось заключить 13 ноября. Однако подписание сделки сорвалось из-за отмены саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом в Вашингтоне не исключали возможности, что соглашение не будет подписано вовсе.

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