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США и Китай готовятся объявить о достижении торговой сделки к 10 мая

Новости » Политика    01.05.2019 - 23:48
США и Китай готовятся объявить о достижении торговой сделки к 10 мая
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Стороны проведут серию консультаций

США и Китай могут объявить о достижении договоренности по спорным вопросам, касающимся торговли между странами, к следующей пятнице, 10 мая. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что представители США и КНР могут выступить с этим заявлением после того, как проведут серию консультаций. На следующей неделе в Вашингтон прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Также к 10 мая могут договориться стороны могут договорится о проведении встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее стало известно, что США и Китай могут подписать окончательный вариант торгового соглашения в конце мая или начале июня. По ее данным, представители двух стран перед этим намерены провести еще несколько раундов консультаций.

Напомним, ранее издание The Financial Times сообщало, что президент США Дональд Трамп пойдет на уступки Китаю ради заключения торговой сделки. Трамп готов отказаться от требования прекратить попытки кибершпионажа со стороны Китая.

РБК-Украина писало, что ранее Трамп сообщил о скорой встрече в Белом доме с главой КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что на встрече в Вашингтоне стороны положат конец торговой войне.

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