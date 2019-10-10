США и Китай не достигли никакого прогресса в торговых переговорах

Торговые переговоры в Вашингтоне на уровне заместителей между США и Китаем, нацеленные на то, чтобы заложить основу для переговоров на высоком уровне в конце этой недели, не дали никакого прогресса. Об этом передает South China Morning Post.

Как сообщили газете два осведомленных с ситуацией источника, речь идет о главных, критических вопросах, в которых не удалось достичь компромисса. Так, китайские представители отказались говорить о принудительных передачах технологий, что является основной претензией США в отношении экономической политики Китая.

Переговоры также обошли стороной вопрос о государственных субсидиях, которые, по словам администрации Трампа, дают китайским компаниям несправедливое преимущество перед международными конкурентами.

Переговорщики на уровне заместителей, возглавляемые с китайской стороны вице-министром финансов Ляо Минем, провели время, сосредоточившись только на двух областях: закупки сельскохозяйственной продукции и защита интеллектуальной собственности.

Китайская сторона не смогла убедить американских переговорщиков рассмотреть возможность замораживания повышения тарифов, что является основным приоритетом для Пекина.

Тарифы на китайские товары на 250 миллиардов долларов США будут повышены с 25 до 30 процентов, в то время как 15 декабря будут введены новые пошлины в размере 15 процентов на потребительские товары в основном на 160 миллиардов долларов США.

По словам второго источника, китайская делегация планирует покинуть Вашингтон в четверг, 10 октября. Пекинская переговорная группа во главе с вице-премьером Лю Хэ ранее планировала покинуть Вашингтон поздно вечером в пятницу, что равнялось бы двум полным дням переговоров.

Напомним, перед стартом переговором на уровне представителей Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Китай таке действия США не одобрил.