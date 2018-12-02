США і Китай домовилися не вводити нові мита з 1 січня

Фото: переговори США і Китай (twitter.com/bot_political)

Представниця Білого дому заявила, що переговори пройшли "дуже добре"

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін, на полях саміту G20, змогли домовитися не вводити додаткових мит з 1 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTV.

Повідомляється, що була завершена зустріч президента США і голови КНР, на якій було вирішено, що додаткові тарифи після 1 січня не вводитимуться. Далі буде продовжено переговори між сторонами.

Головний економіст Білого дому Леррі Кудлоу заявила, що зустріч двох лідерів тривала близько 2,5 годин і додала, що переговори йшли "дуже добре", але не розповіла ніяких деталей. Після переговорів президент США відразу відправився до Вашингтона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп і Сі Цзіньпін проведуть зустріч з припинення торговельної війни. Трамп і Сі Цзіньпін проведуть зустріч, яка, як очікується, визначить, чи зможуть вони завершити торгову війну між Китаєм і Сполученими Штатами Америки.