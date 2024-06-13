США кажуть, що ХАМАС прагне змінити план припинення вогню, ХАМАС заперечує

Високопоставлений представник ХАМАСу Усама Хамдан заперечив, що угруповання висунуло нові ідеї . Він повторив позицію ХАМАСу про те, що саме Ізраїль відхиляє пропозиції, і звинуватив адміністрацію США в тому, що вона погоджується зі своїм близьким союзником.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що чимало із запропонованих ХАМАСом змін були незначними "і не непередбачуваними", тоді як інші суттєво відрізнялися від того, що було викладено в резолюції Ради Безпеки ООН у понеділок, яка підтримує план, висунутий президентом США Джо Байденом.

"Наша мета — довести цей процес до завершення. Ми вважаємо, що час торгу закінчився", — сказав Салліван журналістам.

ХАМАС також хоче письмових гарантій від США щодо плану припинення вогню, повідомили Reuters два джерела в єгипетських службах безпеки.

Пізно ввечері в середу ХАМАС оприлюднив заяву, в якій підкреслив свою "позитивність" у переговорах і закликав США чинити тиск на Ізраїль, щоб він прийняв угоду, яка веде до постійного припинення вогню в Газі, а також до повного виведення з анклаву ізраїльських військових, відновлення та звільнення палестинських в'язнів.

Угруповання заявило, що, хоча офіційні особи США заявили, що Ізраїль прийняв пропозицію про припинення вогню, "ми не чули, щоб будь-який ізраїльський чиновник підтвердив це прийняття".

Мирний план

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