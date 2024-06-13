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США говорят, что ХАМАС стремится изменить план прекращения огня, ХАМАС отрицает

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что ХАМАС предложил многочисленные изменения, некоторые из них неосуществимы, к поддержанному США предложению по прекращению огня в Секторе Газа. ХАМАС это отрицает, обвиняя Израиль в отклонении плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Усама Хамдан возразил, что группировка выдвинула новые идеи. Он повторил позицию ХАМАСа о том, что именно Израиль отклоняет предложения и обвинил администрацию США в том, что она соглашается со своим близким союзником.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что многие из предложенных ХАМАСом изменений были незначительными "и не непредсказуемыми", в то время как другие существенно отличались от того, что было изложено в резолюции Совета Безопасности ООН в понедельник, поддерживающий план, выдвинутый президентом США Джо Байденом.

"Наша цель - довести этот процесс до завершения. Мы считаем, что время торга истекло", - сказал Салливан журналистам.

ХАМАС также хочет письменных гарантий от США по плану прекращения огня, сообщили Reuters два источника в египетских службах безопасности.

Поздно вечером в среду ХАМАС обнародовал заявление, в котором подчеркнул свою "позитивность" в переговорах и призвал США оказывать давление на Израиль, чтобы он принял соглашение, ведущее к постоянному прекращению огня в Газе, а также полному выводу из анклава израильских военных, восстановлению и освобождение палестинских заключённых.

Группировка заявила, что, хотя официальные лица США заявили, что Израиль принял предложение о прекращении огня, "мы не слышали, чтобы какой-либо израильский чиновник подтвердил это принятие".

Мирный план

 

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Суть мирного плана, поддержанного США, раскрыл президент Соединенных Штатов Джо Байден.

В заявлении после выступления Байдена офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что на столе есть соглашение с ХАМАСом. Однако там считают, что предложение "позволит Израилю продолжать войну, пока не будут достигнуты все его цели, включая уничтожение военного и руководящего потенциала ХАМАС".

11 июня ХАМАС заявил, что предоставил посредникам свой ответ на поддержанное США предложение о прекращении огня в Секторе Газа. Ответ содержит некоторые "поправки" к соглашению.

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ИзраильХАМАСЭнтони Блинкен