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США о Казахстане: Если в доме оказались русские, то их бывает сложно заставить уйти

Автор: Анна Полисученко

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты очень обеспокоены ситуацией в Казахстане. У Вашингтона есть вопросы по поводу запроса на ввод сил безопасности под руководством России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госдепа.

"Один урок из современной истории: если в твоем доме оказались русские, то иногда бывает сложно заставить их уйти", - заявил Блинкен.

Он прокомментировал события в Казахстане и обращение властей за поддержкой к ОДКБ, в результате чего в страну ввели российские войска.

"Я думаю, что власти и правительство Казахстана, безусловно, способны адекватно реагировать на протесты и делать это таким образом, чтобы уважать права протестующих, поддерживая при этом закон и порядок. Поэтому неясно, почему они чувствуют необходимость в какой-либо посторонней помощи. Мы пытаемся узнать об этом больше", - добавил глава Госдепа.

Ранее мы писали, что Госдеп заявил о "гарантиях безопасности" России: некоторые предложения абсолютно невыполнимы.

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КазахстанСоединенные Штаты Америки