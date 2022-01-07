США про Казахстан: якщо в будинку опинилися росіяни, то їх буває складно змусити піти

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати дуже стурбовані ситуацією в Казахстані. У Вашингтона є питання з приводу запиту на введення сил безпеки під керівництвом Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Держдепу .

"Один урок з сучасної історії: якщо в твоєму домі опинилися росіяни, то іноді буває складно змусити їх піти", - заявив Блінкен.

Він прокоментував події в Казахстані і звернення влади за підтримкою до ОДКБ, в результаті чого в країну ввели російські війська.

"Я думаю, що влада і уряд Казахстану, безумовно, здатні адекватно реагувати на протести і робити це таким чином, щоб поважати права протестувальників, підтримуючи при цьому закон і порядок. Тому незрозуміло, чому вони відчувають потребу в будь-якій сторонній допомозі. Ми намагаємося дізнатися про це більше", - додав глава Держдепу.