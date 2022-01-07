Госдеп о "гарантиях безопасности" России: некоторые предложения абсолютно невыполнимы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал некоторые из предложенных Россией "гарантий безопасности" в Европе абсолютно невыполнимыми. По его мнению, Москва хочет завести переговоры в тупик, чтобы оправдать агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госдепа .

"Часть российской стратегии: выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований, заявив, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдание агрессивных действий", - пояснил Блинкен.

В то же время американский госсекретарь подчеркнул, что НАТО никогда не обещало России не расширяться на восток. Это также одно из требований России в рамках "гарантий безопасности".