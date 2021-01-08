В США вокруг Капитолия военные устанавливают трехметровый забор

Национальная гвардия Армии США возведет вокруг Капитолия трехметровый забор. Он простоит там минимум 30 дней.

Об этом заявил министр Армии США Райан Маккарти, пишет "Голос Америки".

По его словам Пентагон предоставил необходимые ресурсы в ответ на запрос городских властей Вашингтона.

Маккарти также заявил, что чиновники не представляли, что существует возможность прорыва в Капитолий.

По словам чиновника Пентагона, сейчас в Капитолии находится 850 военных Национальной гвардии, а к выходным количество нацгвардейцев США в Вашингтоне достигнет 6500 человек.

Напомним, в связи с беспорядками в США в Вашингтоне решили продлить режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

РБК-Украина писало, что 6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия состоялись масштабные протесты сторонников Дональда Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.