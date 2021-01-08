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В США довкола Капітолія військові встановлюють триметровий паркан

Автор: Инна Собора

Національна гвардія Армії США зведе навколо Капітолію триметровий паркан. Він простоїть там щонайменше 30 днів.

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Про заявив міністр Армії США Раян Маккарті, пише "Голос Америки".

За його словами Пентагон надав необхідні ресурси у відповідь на запит міської влади Вашингтона.

Маккарті також заявив, що урядовці не уявляли, що існує можливість прориву до Капітолію.

За словами посадовця Пентагону, нині у Капітолії перебуває 850 військових Національної гвардії, а до вихідних кількість нацгвардійців США у Вашингтоні досягне 6500 осіб.

Нагадаємо, у зв'язку з заворушеннями в США у Вашингтоні вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації. Він буде діяти до інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

РБК-Україна писало, що 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Дональда Трампа, які переросли у сутички з правоохоронцями. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.

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