В США довкола Капітолія військові встановлюють триметровий паркан

Національна гвардія Армії США зведе навколо Капітолію триметровий паркан. Він простоїть там щонайменше 30 днів.

Про заявив міністр Армії США Раян Маккарті, пише "Голос Америки".

За його словами Пентагон надав необхідні ресурси у відповідь на запит міської влади Вашингтона.

Маккарті також заявив, що урядовці не уявляли, що існує можливість прориву до Капітолію.

За словами посадовця Пентагону, нині у Капітолії перебуває 850 військових Національної гвардії, а до вихідних кількість нацгвардійців США у Вашингтоні досягне 6500 осіб.

Нагадаємо, у зв'язку з заворушеннями в США у Вашингтоні вирішили продовжити режим надзвичайної ситуації. Він буде діяти до інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня.

РБК-Україна писало, що 6 січня в Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Дональда Трампа, які переросли у сутички з правоохоронцями. Протестувальники пішли на штурм будівлі Конгресу, де проходило засідання, на якому повинні були затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. У підсумку протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату Сполучених Штатів.