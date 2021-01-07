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Вашингтон продлил режим ЧС до инаугурации Байдена

Вашингтон, Четверг 07 января 2021 08:47
Вашингтон продлил режим ЧС до инаугурации Байдена
Фото: мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер (wikimedia.org by AFGE)
Автор: РБК-Украина

В связи с беспорядками в США в Вашингтоне решили продлить режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать 15 дней - до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая пройдет 20 января.

Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Вашингтона.

Сообщается, что мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер продлила режим чрезвычайной ситуации из-за акций в поддержку действующего президента Дональда Трампа.

"Сегодня протесты переросли в насилие. Многие прибыли в округ с оружием и участвовали в насилии и разрушениях… Они нарушили безопасность Капитолия, и их деструктивное и бунтарское поведение может распространиться", - отметила она.

Она также подчеркнула, что Трамп продолжает "разжигать гнев и насилие", заявляя, что президентские выборы были сфальсифицированы.

Напомним, ранее стало известно, что в правительстве США обсуждают возможность досрочного отстранения Трампа в связи с беспорядками. Его полномочия могут передать вице-президенту Майку Пенсу.

После прорыва Капитолия, погромов и стрельбы с погибшими Конгресс США возобновил заседание, на котором должен утвердить победу Байдена на выборах.

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