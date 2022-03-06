США и Канада призывают своих граждан немедленно покинуть Россию

Власти США призвали своих граждан незамедлительно покинуть территорию РФ, предупредив о риске возможного преследования со стороны российских сотрудников службы безопасности. С аналогичными рекомендациями обратилась к своим гражданам и Канада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявления пресс-служб Госдепа США и МИД Канады .

Если раньше посольство США в Москве просило американцев срочно покинуть РФ, аргументируя закрытием неба многими странами для российских самолетов, то теперь указываются также и риски преследования со стороны ФСБ.

"Не въезжайте в Россию из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских Вооруженных сил на Украину, возможности преследований граждан США со стороны российских силовиков, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд, терроризм, ограничение полетов в Россию и из России и произвольное применение местного законодательства. Граждане США должны немедленно покинуть Россию", - говорится в заявлении.

В министерстве иностранных дел Канады тоже просят сограждан покинуть РФ "пока еще доступен коммерческий транспорт".

"Избегайте любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта с Украиной, включая ограниченные варианты перелетов и ограничения на финансовые операции", - указывается в сообщении ведомства.