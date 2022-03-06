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США і Канада закликають своїх громадян негайно покинути Росію

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Неділя 06 березня 2022 05:36
США і Канада закликають своїх громадян негайно покинути Росію Фото: американців і канадців просять покинути Росію (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Влада США закликала своїх громадян негайно покинути територію РФ, попередивши про ризик можливого переслідування з боку російських співробітників служби безпеки. З аналогічними рекомендаціями звернулася до своїх громадян і Канада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення прес-служб Держдепу США та МЗС Канади.

Якщо раніше посольство США в Москві просило американців терміново покинути РФ, аргументуючи закриттям неба багатьма країнами для російських літаків, то тепер вказуються також і ризики переслідування з боку ФСБ.

"Не в'їжджайте до Росії через неспровокований і невиправданий напад російських збройних сил на Україну, можливість переслідувань громадян США з боку російських силовиків, обмежені можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Росії, COVID-19 та пов'язаних з цим обмежень на в'їзд, тероризм, обмеження польотів в Росію та з Росії й довільне застосування місцевого законодавства. Громадяни США повинні негайно покинути Росію", - йдеться в заяві.

У міністерстві закордонних справ Канади теж просять співгромадян покинути РФ "поки ще доступний комерційний транспорт".

"Уникайте будь-яких поїздок до Росії через наслідки збройного конфлікту з Україною, включаючи обмежені варіанти перельотів і обмеження на фінансові операції", - вказується в повідомленні відомства.

Нагадаємо, перед цим країни ЄС закликали своїх громадян уникати поїздок до Росії та їхати звідти якнайшвидше.

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