США и Канада отменили обоюдные штрафные пошлины

Соединенные Штаты отменяют штрафные таможенные пошлины на сталь и алюминий, ввозимые из Канады и Мексики, в свою очередь Канада снимает ответные штрафные пошлины на американские товары. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Оттавы, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствовали взаимное снижение пошлин.

"Только что мы достигли договоренности с Канадой и Мексикой и будем впредь поставлять наши товары в эти страны беспошлинно или без значительных таможенных пошлин", - заявил Трамп.

В свою очередь Трюдо назвал отмену штрафных пошлин между странами большим шагом на пути к ратификации нового торгового соглашения USMCA, которая, по его словам, произойдет в ближайшие недели.

Отметим, в июне 2018 года Дональд Трамп повысил таможенные пошлины на импорт стали из Канады и Мексики до 25 процентов и на импорт алюминия до 10 процентов. В ответ Канада обложила пошлинами товары, ввозимые из США, в первую очередь мясную продукцию и виски.

Напомним, 17 мая президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода.