США і Канада скасували взаємні штрафні мита

Сполучені Штати скасовують штрафні мита на сталь і алюміній, що ввозяться з Канади та Мексики, своєю чергою Канада знімає відповідні штрафні мита на американські товари. Про це йдеться в спільній заяві Вашингтона й Оттави, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вітали взаємне зниження мит.

"Тільки що ми досягли домовленості з Канадою і Мексикою і будемо надалі постачати товари в ці країни безмитно або без значних митних зборів", - заявив Трамп.

Своєю чергою Трюдо назвав скасування штрафних мит між країнами великим кроком на шляху до ратифікації нової торгової угоди USMCA, яка, з його слів, відбудеться в найближчі тижні.

Зазначимо, в червні 2018 року Дональд Трамп підвищив мита на імпорт сталі з Канади і Мексики до 25 відсотків і на імпорт алюмінію до 10 відсотків. У відповідь Канада обклала митом товари, ввезені з США, передсім м'ясну продукцію і віскі.

Нагадаємо, 17 травня президент США Дональд Трамп відклав упровадження мит на імпортні автомобілі та деталі до них на півроку.