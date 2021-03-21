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США и Канада начали совместные военные учения в Арктике

Автор: Артур Родивилов

В Арктике стартовали совместные учения военно-воздушных сил США и Канады по противовоздушной обороне. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter.

Отмечается, что арктические учения NORAD по противовоздушной обороне начинаются сегодня 20 марта и продлятся до 26 марта.

Ранее президент США Джозеф Байден попросил канадского премьера Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

NORAD был центральным элементом стратегии сдерживания СССР во время Холодной войны. Система состоит из спутников, наземных радаров и баз ВВС, в основном расположенных на Аляске и на северных территориях Канады. Ее задача - предупреждать США и Канаду о любой атаке с севера.

Также РБК-Украина сообщало, что Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса.

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