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США изучают возможность поставки Украине беспилотников-камикадзе Switchblade, - NBC

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Вашингтон, Среда 16 марта 2022 17:54
США изучают возможность поставки Украине беспилотников-камикадзе Switchblade, - NBC Фото: США изучают возможность поставки Украине беспилотников-камикадзе Switchblade (popularmechanics.com)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине беспилотников-камикадзе американского производства. Беспилотники Switchblade могут точно поражать танки и артиллерийские позиции с расстояния в несколько километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Никаких решений еще не принято, но, по словам чиновников Конгресса, Белый дом раздумывает над тем, стоит ли оснастить Украину беспилотниками в рамках нового пакета военной помощи, который президент Джо Байден, как ожидается, обсудит в среду.

Существует два варианта этого оружия, Switchblade 300 и 600, которые были проданы Командованию специальных операций США производителем AeroVironment. 300-я модель предназначена для точечных ударов по персоналу, а более крупная 600-я предназначена для уничтожения танков и другой бронетехники.

Switchblade по сути являются роботизированными "умными" бомбами, оснащенными камерами, системами наведения и взрывчаткой. Они могут быть запрограммированы на автоматический удар по целям, находящимся на расстоянии многих километров, и их можно направлять вокруг целей, пока не наступит подходящий момент для нанесения удара.

Компания утверждает, что "600" может летать в течение 40 минут и преодолевать расстояние до 80 километров. Это оружие одноразового использования, поэтому их прозвали "беспилотниками-камикадзе".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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