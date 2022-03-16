США вивчають можливість постачання Україні безпілотників-камікадзе Switchblade, - NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість постачання Україні безпілотників-камікадзе американського виробництва. Безпілотники Switchblade можуть точно вражати танки і артилерійські позиції з відстані в кілька кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

Ніяких рішень ще не прийнято, але, за словами чиновників Конгресу, Білий дім роздумує над тим, чи варто оснастити Україну безпілотниками в рамках нового пакету військової допомоги, який президент Джо Байден, як очікується, обговорить в середу.

Існує два варіанти цієї зброї, Switchblade 300 і 600, які були продані командуванню спеціальних операцій США виробником AeroVironment. 300-я модель призначена для точкових ударів по персоналу, а більша 600-я призначена для знищення танків та іншої бронетехніки.

Switchblade по суті є роботизованими "розумними" бомбами, оснащеними камерами, системами наведення і вибухівкою. Вони можуть бути запрограмовані на Автоматичний удар по цілям, що знаходяться на відстані багатьох кілометрів, і їх можна направляти навколо цілей, поки не настане відповідний момент для нанесення удару.

Компанія стверджує, що" 600 " може літати протягом 40 хвилин і долати відстань до 80 кілометрів. Це зброя одноразового використання, тому їх прозвали "безпілотниками-камікадзе".