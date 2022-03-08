В США изучают варианты ограничения доступа России к криптовалютам
Скриншот видео: Виктория Нуланд
В США занимаются изучением вопроса ограничения доступа России к криптовалютам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя госсекретаря Викторию Нуланд.
По словам Нуланд, сейчас в США изучается этот вопрос, а также проводятся консультации с европейскими союзниками и партнерами.
"Мы могли бы сделать больше вместе, чтобы закрыть этот опасный кран доходов (доступ РФ к криптовалютам. - Ред)", - заявила она.
Ранее мы писали, что армия Путина может удвоить усилия, но украинцы продолжают сопротивление. Об этом заявил директор ЦРУ.
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