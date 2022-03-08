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Армия Путина может удвоить усилия, но украинцы продолжают сопротивление, - директор ЦРУ

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 20:33
Армия Путина может удвоить усилия, но украинцы продолжают сопротивление, - директор ЦРУ Фото: Уильям Бернс, директор ЦРУ (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В ЦРУ считают, что армия Путина может удвоить усилия в наступлении в Украине, но украинский народ будет яростно сопротивляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Уильяма Бернса, сказанные на брифинге 8 марта.

"Я думаю, что следующие несколько недель будут ужасными, в которых он (Путин. - Ред.) удвоит усилия", - заявил Бернс.

Он добавил, что могут дальше быть жертвы среди гражданского населения в "городских боях", но украинцы будут яростно сопротивляться.

"Единственное, в чем я абсолютно убежден, и я думаю, что наши аналитики из Комитета по разведке в этом абсолютно убеждены, это то, что украинцы продолжат яростно и эффективно сопротивляться", - добавил директор ЦРУ.

Также он добавил, что во многих отношениях именно агрессия Путина начиная с 2014 года в Крыму создала сильное "чувство" украинской нации.

Разведка США считает заявление Путина о ядерном оружии "странным".

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