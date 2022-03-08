У США вивчають варіанти обмеження доступу Росії до криптовалют
Скріншот відео: Вікторія Нуланд
У США займаються вивченням питання обмеження доступу Росії до криптовалют.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступника держсекретаря Вікторію Нуланд.
За словами Нуланд, зараз в США вивчається це питання, а також проводяться консультації з європейськими союзниками і партнерами.
"Ми могли б зробити більше разом, щоб закрити цей небезпечний кран доходів (доступ РФ до криптовалют. - Ред)", - заявила вона.
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