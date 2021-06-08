США изучают варианты действий для поддержки Украины после достройки "Северного потока-2"

Государственный секретарь США Этони Блинкен отреагировал на заявления России о почти завершении строительства газопровода "Северный поток-2" . В Вашингтоне изучают варианты действий для поддержки Украины после запуска российского газопровода.

Об этом госсекретарь США сказал во время выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената.

"Реальность заключается в том, что физическое завершение (строительства - ред.) газопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является наиболее эффективными нашими действиями, чтобы поддержать интересы Украины и других причастных стран , а также наши собственные интересы", - сказал глава Госдепа США.

Напомним, накануне Блинкен рассказал, что США и Германия ведут переговоры о возможных компенсациях Украине после запуска "Северного потока". Вашингтон не хочет позволить России использовать транзит газа через Украину как оружие.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден все еще может остановить "Северный поток-2".

Кроме того, российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия намерена использовать транзит через Украину и после запуска "Северного потока-2", но он добавил, что Россия не обязана всех кормить.