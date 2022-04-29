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США изучают варианты действий по G20 после согласия Путина участвовать в саммите

Фото: США изучают варианты действий по G20 из-за Путина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден и с советниками изучают варианты действий в отношении саммита стран "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии после согласия Владимира Путина принять в нем участие. Решение о бойкоте пока не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Президент ясно выразил свою точку зрения: это не должно быть обычным делом, и что Россия не должна быть частью этого (G20 - ред.). Но, опять же, это через шесть месяцев", - заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По данным телеканала, решение о бойкотировании саммита лидеров, до которого еще полгода, пока не принято. Администрация президента США взвешивает недостатки пропуска саммита и уступки "стола" России и Китаю.

Напомним, сегодня стало известно о согласии Путина принять участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии в ноябре текущего года на Бали.

Отметим, президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 украинского лидера Владимира Зеленского.

Как сообщало РБК-Украина в конце марта, мировые лидеры обсуждают необходимость присутствия России на саммите G20 в Индонезии.

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