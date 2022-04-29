США изучают варианты действий по G20 после согласия Путина участвовать в саммите

Президент США Джо Байден и с советниками изучают варианты действий в отношении саммита стран "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии после согласия Владимира Путина принять в нем участие. Решение о бойкоте пока не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.