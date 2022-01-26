США изучают способы поддержки экономики Украины на фоне угрозы со стороны РФ, - Блинкен

США изучают способы поддержки экономики Украины в случае прекращения российского транзита газа в Европу. К поиску решения также подключены американские партнеры по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Энтони Блинкена .

"Мы изучаем, как мы можем поддержать экономику (Украина – ред.). Мы предпринимаем шаги, чтобы энергоснабжение не пострадало, если Россия решит прекратить поставки газа в Европу", - сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что вопрос поддержки украинской экономики обсуждается с партнерами США во всем мире. По его словам, сейчас изучается возможность смягчения последствий от прекращения поставок энергоносителей из России.