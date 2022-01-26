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США вивчають способи підтримки економіки України на тлі загрози з боку РФ, - Блінкен

Автор: Дмитрий Кузнецов

США вивчають способи підтримки економіки України у разі припинення російського транзиту газу до Європи. До пошуку рішення також підключені американські партнери по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми вивчаємо, як ми можемо підтримати економіку (Україна – ред.). Ми робимо кроки, щоб енергопостачання не постраждало, якщо Росія вирішить припинити постачання газу в Європу", - сказав Блінкен.

Держсекретар підкреслив, що питання підтримки української економіки обговорюється з партнерами США в усьому світі. За його словами, зараз вивчається можливість пом'якшення наслідків від припинення постачання енергоносіїв з Росії.

Нагадаємо, напередодні Блінкен заявив, що криза навколо України зачіпає весь світ, а не тільки Європу.

Зазначимо, сьогодні Блінкен обговорив ситуацію навколо України з Міністром закордонних справ Великої Британії Елізабет трас.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаЕнтоні Блінкен