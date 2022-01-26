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США изучают способы поддержки экономики Украины на фоне угрозы со стороны РФ, - Блинкен

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Вашингтон, Среда 26 января 2022 20:10
США изучают способы поддержки экономики Украины на фоне угрозы со стороны РФ, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США изучают способы поддержки экономики Украины в случае прекращения российского транзита газа в Европу. К поиску решения также подключены американские партнеры по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы изучаем, как мы можем поддержать экономику (Украина – ред.). Мы предпринимаем шаги, чтобы энергоснабжение не пострадало, если Россия решит прекратить поставки газа в Европу", - сказал Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что вопрос поддержки украинской экономики обсуждается с партнерами США во всем мире. По его словам, сейчас изучается возможность смягчения последствий от прекращения поставок энергоносителей из России.

Напомним, накануне Блинкен заявил, что кризис вокруг Украины затрагивает весь мир, а не только Европу.

Отметим, сегодня Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

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Соединенные Штаты Америки Украина Энтони Блинкен
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