США вивчають способи підтримки економіки України на тлі загрози з боку РФ, - Блінкен

США вивчають способи підтримки економіки України у разі припинення російського транзиту газу до Європи. До пошуку рішення також підключені американські партнери по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг держсекретаря США Ентоні Блінкена .

"Ми вивчаємо, як ми можемо підтримати економіку (Україна – ред.). Ми робимо кроки, щоб енергопостачання не постраждало, якщо Росія вирішить припинити постачання газу в Європу", - сказав Блінкен.

Держсекретар підкреслив, що питання підтримки української економіки обговорюється з партнерами США в усьому світі. За його словами, зараз вивчається можливість пом'якшення наслідків від припинення постачання енергоносіїв з Росії.