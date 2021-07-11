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США изучает запрос Гаити на отправку военных, - Пентагон

Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти Соединенных Штатов изучают запрос правительства Гаити относительно отправки военных в страну. При этом несколько агентов ФБР сейчас направляются на Гаити для расследования убийства президента Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

При этом Кирби отметил, что никаких решений еще не принято.

По его словам, команда, состоящая в основном из агентов Министерства внутренней безопасности и ФБР, направляется на Гаити прямо сейчас, чтобы помочь в расследовании убийства.

"Я думаю, что именно здесь сейчас лучше всего приложить наши силы, чтобы помочь им расследовать этот инцидент и выяснить, кто виноват, кто несет ответственность и как лучше всего привлечь их к ответственности в будущем", - сказал Кирби.

Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

По словам премьера страны, Моиза пытали перед убийством.

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