США вивчає запит Гаїті на відправку військових, - Пентагон

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що влада Сполучених Штатів вивчає запит уряду Гаїті щодо відправки військових в країну. При цьому кілька агентів ФБР зараз направляються на Гаїті для розслідування вбивства президента Жовенеля Моїза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
При цьому Кірбі зазначив, що ніяких рішень ще не прийнято.
За його словами, команда, що складається в основному з агентів Міністерства внутрішньої безпеки і ФБР, направляється на Гаїті прямо зараз, щоб допомогти в розслідуванні вбивства.
"Я думаю, що саме тут зараз найкраще докласти наші сили, щоб допомогти їм розслідувати цей інцидент і з'ясувати, хто винен, хто несе відповідальність і як найкраще притягнути їх до відповідальності в майбутньому", - сказав Кірбі.
Нагадаємо, влада Гаїті попросила Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури країни.
Пізніше міністр у справах голосування і міжпартійних відносин Республіки Матіас П'єр заявив, що запит Гаїті до Сполучених Штатів про направлення сил стосується обмеженого числа військових, приблизно 500 осіб.
РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Мойза під час нападу на резиденцію глави держави.
За словами прем'єра країни, Мойза катували перед вбивством.