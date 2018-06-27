США не змінять позицію щодо анексії Криму

У США не визнають російську анексію Криму

США не змінять позицію щодо невизнання незаконної російської анексії Криму. Про це заявив 27 червня на прес-конференції радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає "Крим.Реалії".

Так, відповідаючи на питання, чи можливо, що Трамп змінить свою позицію з цього питання, Болтон відповів: "Це не відповідає позиції Сполучених Штатів".

Нагадаємо, раніше в Держдепі США заявили, що політика Сполучених Штатів щодо Криму залишається незмінною - США підтримують територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.