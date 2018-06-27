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США не змінять позицію щодо анексії Криму

НовиниПолітика    27.06.2018 - 21:56
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

У США не визнають російську анексію Криму

США не змінять позицію щодо невизнання незаконної російської анексії Криму. Про це заявив 27 червня на прес-конференції радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає "Крим.Реалії".

Так, відповідаючи на питання, чи можливо, що Трамп змінить свою позицію з цього питання, Болтон відповів: "Це не відповідає позиції Сполучених Штатів".

Нагадаємо, раніше в Держдепі США заявили, що політика Сполучених Штатів щодо Криму залишається незмінною - США підтримують територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

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Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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