США із союзниками знищили дрони хуситів у Червоному морі та Аденській затоці

Атаки хуситів у Червоному морі

Нагадаємо, ще минулого року єменські хусити почали активно застосовувати озброєння, яке їм передає Іран, для атак на судна у Червоному морі та Аденській затоці.

Кілька разів їх дрони чи ракети влучали по торговим суднам, через що вони отримували пошкодження.

Зокрема, 2 тижні тому стало відомо про удар хуситів по танкеру у Червоному морі. Судно було пошкоджене.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.