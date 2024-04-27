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Хусити вдарили ракетами по нафтовому танкеру в Червоному морі

Субота 27 квітня 2024 07:06
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Хусити вдарили ракетами по нафтовому танкеру в Червоному морі Фото: хусити атакували танкер "Андромеда Стар" (greenpeace.org)
Автор: Валерій Савицький

В суботу, 27 квітня, єменські хусити атакували ракетами нафтовий танкер у Червоному морі. Судно зазнало несуттєвих пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Центрального командування США (CENTCOM), терористи запустили три протикорабельні балістичні ракети у Червоне море з території Ємену, завдавши незначних пошкоджень танкеру "Андромеда Стар".

Капітан корабля повідомив про пошкодження судна. Ракета впала біля іншого судна MV Maisha, але воно не постраждало, повідомила британська фірма з морської безпеки Ambrey.

Агентство з безпеки морських торговельних операцій Сполученого Королівства (UKMTO) повідомило, що напад стався на південний захід від єменського порту Моха.

"Під час першої атаки судно зазнало вибуху в безпосередній близькості від танкера, який відчув екіпаж на борту. Друга атака на судно складалася з того, що, як вважається, було випущено дві ракети, що призвело до пошкоджень", - йдеться в повідомленні UKMTO.

Речник хуситів Ях'я Сареа заявив, що "Андромеда Стар" під панамським прапором належало Великій Британії. Однак за даними LSEG і компанії Ambrey, нещодавно його продали. Нинішній власник танкера зареєстрований на Сейшельських островах, судно займається торгівлею, пов'язаною з Росією. За даними Ambrey, воно прямувало з російського Приморська до Вадінару, Індія.

Атака на "Зірку Андромеди" сталася після короткої паузи в кампанії хуситів, спрямованій проти суден, пов'язаних з Ізраїлем, Сполученими Штатами і Великою Британією.

В п'ятницю, 26 квітня, авіаносець ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" покинув Червоне море через Суецький канал після надання допомоги коаліції на чолі з США для захисту комерційного судноплавства.

Атаки єменських хуситів

З листопада 2023 року пов'язані з Іраном бойовики шиїтського угрупування хуситів, що контролюють частину Ємена, регулярно атакують безпілотниками і ракетами комерційні торговельні кораблі в Аденській та Баб-ель-Мандабській протоках, а також у Червоному морі. Таким чином терористи протестують проти війни Ізраїлю проти ісламіського угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

Атаки змусили багатьох перевізників з країн Заходу перенаправити маршрути кораблів на довші та дорожчі траси навколо південної Африки, побоюючись розповсюдження війни з Сектору Газа на весь регіон Близького Сходу.

Напередодні хусити повідомили про збиття американського безпілотника MQ-9 у повітряному просторі Ємену.

Тим часом в підконтрольним бойовикам-хуситам районах Ємену, американські військові знищили надводний дрон і повітряний безпілотник.

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