США с союзниками уничтожили дроны хуситов в Красном море и Аденском заливе

Атаки хуситов в Красном море

Напомним, еще в прошлом году йеменские хуситы начали активно применять вооружение, которое им передает Иран, для атак на суда в Красном море и Аденском заливе.

Несколько раз их дроны или ракеты попадали по торговым судам, из-за чего они получали повреждения.

В частности, 2 недели назад стало известно об ударе хуситов по танкеру в Красном море. Судно было повреждено.

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