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США с союзниками уничтожили дроны хуситов в Красном море и Аденском заливе

Иллюстративное фото: хуситы запускали дроны над Красным морем и Аденским заливом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Военные США и их союзников отбили несколько атак хуситов. Боевики запускали дроны в Красном море и Аденском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США в Twitter.

По информации военных, 10 мая вечером самолет коалиции сбил дрон хуситов, который летел над Аденским заливом с территории Йемена. 

Уже 11 мая утром силы Центрального командования уничтожили три дрона над Красным морем. Их также запускали хуситы. 

Сообщений о пострадавших или повреждениях кораблей не было. 

Как добавили американские военные, дроны представляли угрозу как для сил коалиции, так и для торговых судов. 

Атаки хуситов в Красном море

Напомним, еще в прошлом году йеменские хуситы начали активно применять вооружение, которое им передает Иран, для атак на суда в Красном море и Аденском заливе.

Несколько раз их дроны или ракеты попадали по торговым судам, из-за чего они получали повреждения.

В частности, 2 недели назад стало известно об ударе хуситов по танкеру в Красном море. Судно было повреждено.

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Соединенные Штаты АмерикиЙеменДрониАтака дронов