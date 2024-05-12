США с союзниками уничтожили дроны хуситов в Красном море и Аденском заливе

Военные США и их союзников отбили несколько атак хуситов. Боевики запускали дроны в Красном море и Аденском заливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США в Twitter.
По информации военных, 10 мая вечером самолет коалиции сбил дрон хуситов, который летел над Аденским заливом с территории Йемена.
Уже 11 мая утром силы Центрального командования уничтожили три дрона над Красным морем. Их также запускали хуситы.
Сообщений о пострадавших или повреждениях кораблей не было.
Как добавили американские военные, дроны представляли угрозу как для сил коалиции, так и для торговых судов.
Напомним, еще в прошлом году йеменские хуситы начали активно применять вооружение, которое им передает Иран, для атак на суда в Красном море и Аденском заливе.
Несколько раз их дроны или ракеты попадали по торговым судам, из-за чего они получали повреждения.
В частности, 2 недели назад стало известно об ударе хуситов по танкеру в Красном море. Судно было повреждено.
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