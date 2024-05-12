США с союзниками уничтожили дроны хуситов в Красном море и Аденском заливе

Военные США и их союзников отбили несколько атак хуситов. Боевики запускали дроны в Красном море и Аденском заливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование США в Twitter .

Как добавили американские военные, дроны представляли угрозу как для сил коалиции, так и для торговых судов.

Сообщений о пострадавших или повреждениях кораблей не было.

Уже 11 мая утром силы Центрального командования уничтожили три дрона над Красным морем. Их также запускали хуситы.

По информации военных, 10 мая вечером самолет коалиции сбил дрон хуситов, который летел над Аденским заливом с территории Йемена.

Атаки хуситов в Красном море

Напомним, еще в прошлом году йеменские хуситы начали активно применять вооружение, которое им передает Иран, для атак на суда в Красном море и Аденском заливе.

Несколько раз их дроны или ракеты попадали по торговым судам, из-за чего они получали повреждения.

В частности, 2 недели назад стало известно об ударе хуситов по танкеру в Красном море. Судно было повреждено.

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