США із союзниками заморозили понад 58 млрд доларів російських олігархів через санкції

У публікації зазначається, що члени Цільової групи російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) успішно заблокували або заморозили на фінансових рахунках та в економічних ресурсах активи росіян, які потрапили під санкції, на суму понад 58 мільярдів доларів, відстежили російські активи по всьому світу та "жорстко обмежили доступ росіян, які потрапили під санкції, до міжнародної фінансової системи".

Також Цільова група забезпечила, щоб активи Центрального банку Росії та Російського фонду національного добробуту в американських юрисдикціях "залишалися знерухомленими" і не могли використовуватися для підтримки військових дій РФ проти України.

Були заарештовані, серед іншого, елітна нерухомість та інші активи класу люкс, що оцінюються "у багато мільярдів доларів", яхти та інші судна, літаки та інше майно, розташоване по всьому світу.

"Оскільки агресивна війна Росії триває, члени REPO, як і раніше, сповнені рішучості покласти на Росію великі витрати. REPO продовжить виявляти, знаходити та заморожувати активи росіян, які перебувають під санкціями, з метою позбавити Кремль коштів, необхідних йому для ведення незаконної війни", - говориться у звіті.

Також зазначається, що Цільова група подвоїть зусилля щодо притягнення РФ до відповідальності за її війну проти України, протидіючи спробам Москви "підірвати, обійти чи ухилитися від колективних санкцій".

Члени REPO закликали міжнародне співтовариство приєднатися до цих багатосторонніх зусиль щодо протидії спроб обходу Росією введених обмежувальних заходів.