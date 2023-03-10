RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США с союзниками заморозили более 58 млрд долларов российских олигархов из-за санкций

Фото: в США рассказали о замороженных активах российских олигархов (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками заблокировали или конфисковали более 58 миллиардов долларов активов, принадлежащих или контролируемых гражданами РФ, которые находятся под санкциями.

Об этом говорится в совместном заявлении многонациональной оперативной группы по применению санкций, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства финансов США.

В публикации отмечается, что члены Целевой группы российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) успешно заблокировали или заморозили на финансовых счетах и в экономических ресурсах активы россиян, попавших под санкции, на сумму более 58 миллиардов долларов, отследили российские активы по всему миру и "жестко ограничили доступ россиян, попавших под санкции, в международную финансовую систему".

Также Целевая группа обеспечила, чтобы активы Центрального банка России и Российского фонда национального благосостояния в американских юрисдикциях "оставались обездвиженными" и не могли использоваться для поддержки военных действий РФ против Украины.

Были арестованы, среди прочего, элитная недвижимость и другие активы класса люкс, что оцениваются "во многие миллиарды долларов", яхты и другие суда, самолеты и другое имущество, расположенное по всему миру.

"Поскольку агрессивная война России продолжается, члены REPO по-прежнему полны решимости возложить на Россию большие расходы. REPO продолжит выявлять, находить и замораживать активы россиян, находящихся под санкциями, с целью лишить Кремль средств, необходимых ему для ведения незаконной войны", - говорится в отчете.

Также указывается, что Целевая группа удвоит усилия по привлечению РФ к ответственности за ее войну против Украины, противодействуя попыткам Москвы "подорвать, обойти или уклониться от коллективных санкций".

Члены REPO призвали международное сообщество присоединиться к этим многосторонним усилиям по противодействию попыток обхода Россией введенных ограничительных мер.

Как сообщалось ранее, Евросоюз создаст специальную рабочую группу по конфискации российских активов.

Добавим, что 9 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об активизации в ЕС работы по использованию замороженных и заблокированных российских активов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки