США с союзниками заморозили более 58 млрд долларов российских олигархов из-за санкций

В публикации отмечается, что члены Целевой группы российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO) успешно заблокировали или заморозили на финансовых счетах и в экономических ресурсах активы россиян, попавших под санкции, на сумму более 58 миллиардов долларов, отследили российские активы по всему миру и "жестко ограничили доступ россиян, попавших под санкции, в международную финансовую систему".

Также Целевая группа обеспечила, чтобы активы Центрального банка России и Российского фонда национального благосостояния в американских юрисдикциях "оставались обездвиженными" и не могли использоваться для поддержки военных действий РФ против Украины.

Были арестованы, среди прочего, элитная недвижимость и другие активы класса люкс, что оцениваются "во многие миллиарды долларов", яхты и другие суда, самолеты и другое имущество, расположенное по всему миру.

"Поскольку агрессивная война России продолжается, члены REPO по-прежнему полны решимости возложить на Россию большие расходы. REPO продолжит выявлять, находить и замораживать активы россиян, находящихся под санкциями, с целью лишить Кремль средств, необходимых ему для ведения незаконной войны", - говорится в отчете.

Также указывается, что Целевая группа удвоит усилия по привлечению РФ к ответственности за ее войну против Украины, противодействуя попыткам Москвы "подорвать, обойти или уклониться от коллективных санкций".

Члены REPO призвали международное сообщество присоединиться к этим многосторонним усилиям по противодействию попыток обхода Россией введенных ограничительных мер.