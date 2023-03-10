ЄС активізує роботу щодо використання заморожених російських активів, - Боррель
Російська Федерація має відшкодувати Україні завдані своєю повномасштабною військовою агресією збитки та компенсувати величезні втрати, завдані країні та її народу.
Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на прес-конференції у Стокгольмі.
"Вона (РФ) має заплатити за відбудову України", - наголошує комісар ЄС із закордонних справ та політики безпеки.
У цьому контексті Боррель зазначив, що з цією метою "ми активізуємо нашу роботу щодо використання заморожених та заблокованих російських активів відповідно до міжнародного права".
Євродепутат також звертає увагу, що відновлення України після війни стане "великим завданням", і Євросоюзу потрібно використати своє фінансування для залучення приватних інвестицій як з України, так і з Європи.
Боррель додав, що оскільки РФ не припиняє свою жорстоку війну проти України, рівень збитків тільки збільшуватиметься, і "тим більш приголомшливою буде робота, яку ми повинні зробити" для підтримки реконструкції в країні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз створить спеціальну робочу групу щодо конфіскації російських активів.
Додамо також, що у січні видання Bloomberg писало, що у ЄС знайшли спосіб використати заморожені активи РФ для відновлення України. Йшлося про щонайменше 36,8 млрд доларів активів російського центрального банку.
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