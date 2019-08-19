В США испытали первую ракету, запрещенную ДРСМД

Соединенные Штаты Америки испытали первую крылатую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 км, которая была запрещена ракетным договором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

Как сообщается, испытания ракеты с неядерной боеголовкой произошло в штате Калифорния 18 августа.

"Испытываемая ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и аккуратно поразила цель, пролетев более 500 километров", - говорится в сообщении.

Полученные в результате испытания данные используют для улучшения ракет средней досягаемости.

Напомним, 2 августа договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США ускоряют разработку новых ракетных систем и уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования".

Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базированиясредней дальности.