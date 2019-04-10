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Ученым впервые удалось сфотографировать черную дыру

Новости » Общество    10.04.2019 - 16:26
Ученым впервые удалось сфотографировать черную дыру
Фото: черная дыра (EHT COLLABORATION)

Чтобы сфотографировать черную дыру, потребовалась сеть из восьми телескопов

Европейским ученным удалось впервые сделать фотографию черной дыры - сверхмассивного коллапсара в далекой галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Как сообщается, чтобы сфотографировать черную дыру, потребовалась сеть из восьми телескопов. Эти телескопы находились на разных континентах. Как отмечается, это одна из самых массивных черных дыр, которые могут существовать.

"То, что мы видим, - больше по размеру, чем вся наша Солнечная система. Масса этой черной дыры превышает солнечную в 6,5 млн раз", - сообщила профессор Университета Неймгена в Нидерландах Хейно Фальке

Напомним, NASA провело первые полетные испытания прототипа дрона-вертолета, который предполагается доставить на Марс в феврале 2021 года.

Ранее сообщалось, что астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Энн Макклейн и Ник Хейг в пятницу, 22 марта, начали 214-й выход в открытый космос с борта Международной космической станции для проведения работ на внешней поверхности орбитального комплекса.

 

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