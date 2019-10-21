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У США не виключили відстрочку торговельної угоди з Китаєм

Новини » В світі    21.10.2019 - 16:57
У США не виключили відстрочку торговельної угоди з Китаєм
Колаж РБК-Україна

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що угода може бути підписана 16-17 листопада

Торговельну угоду між США і Китаєм не обов'язково буде підписана під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в листопаді. Про це повідомив міністр торгівлі США Уілбур Росс, передає Reuters.

За його словами, угода буде підписана тоді, коли буде влаштовувати американський уряд.

"Це повинна бути правильна угода, і вона не повинна (обов'язково - ред.) бути в листопаді. Якість угоди важливіше точних термінів її ув'язнення", - повідомив Росс.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що торговельна угода між Америкою і Китаєм може бути підписана 16-17 листопада під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Як повідомив Трамп, США дуже добре працюють з Китаєм.

Також РБК-Україна повідомляло, що США і Китай досягли істотного прогресу в обговоренні першої фази торгового угоди. За словами Трампа, Вашингтон і Пекін близькі до закінчення торговельної війни. Щоб фіналізувати домовленості країнам необхідно до п'яти тижнів. Домовленості між США і Китаєм досягнуті в питаннях інтелектуальної власності, фінансові послуги та великі закупівлі продовольчих товарів.

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