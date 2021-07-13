США не исключают санкций за насилие во время ЛГТБ-акции в Грузии

Он отметил, что противники ЛГБТ-акции, которые подстрекали к насилию, должны быть идентифицированы, арестованы и привлечены к ответственности по всей строгости закона.

"Мы напоминаем лидерам Грузии об их ответственности за защиту журналистов, свободы прессы и мы призываем всех грузин публично осудить этот вид насилия", - заявил Прайс.

Представитель Госдепартамента не исключил, что Вашингтон может ввести санкции против виновных.

"У нас есть ряд инструментов, чтобы привлечь к ответственности тех, кто каким-либо образом виновен в нарушении прав человека за насилие по всему миру, санкции действительно являются одним из этих инструментов", - подчеркнул Прайс.