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США не виключають превентивних санкцій проти Росії, - Псакі

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Вашингтон, Четвер 03 лютого 2022 20:48
США не виключають превентивних санкцій проти Росії, - Псакі Фото: спікер Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США ніколи не визначали "червоні лінії" в санкціях і Росія буде не першою країною, проти якої приймуть превентивні обмеження. Адміністрація Білого дому контактує з конгресменами з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Наш підхід полягає в тому, що нищівні економічні санкції, які ми обговорюємо і опрацьовуємо на міжвідомчому рівні, повинні мати стримувальний характер. Ми ніколи не визначали "червоні лінії" в цьому питанні: ми вже вводили превентивні санкції", - сказала Псакі.

За її словами, адміністрація Білого дому тісно контактує з конгресменами обох партій щодо законопроєкту про санкції проти Росії. Вона додала, що на російських ринках вже видно ознаки впливу загрози превентивного введення обмежень.

Нагадаємо, сенатори США дуже близькі до укладення угоди про законопроєкт про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Зазначимо, раніше американські сенатори об'єдналися в питанні розробки законопроєкту про санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

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