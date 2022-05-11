США ищут альтернативные пути экспорта украинских зерновых

Соединенные Штаты совместно со своими международными партнерами ищут альтернативные пути экспорта зерновых и кукурузы из Украины. Об этом рассказала Бриджит Бринк, кандидат на пост посла США в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Что касается вывоза грузов из портов, то с этим сейчас наблюдается большая проблема, потому что Россия блокирует порты в Черном и Азовском морях", - заявила Бринк на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.

Напомним, с начала российского вторжения в Украину с оккупированных территорий в РФ и Крым для дальнейшей перепродажи было вывезено от 400 до 500 тысяч тонн зерна. Также ранее сообщалось, что из-за войны в украинских портах заблокировано около 90 млн тонн зерна. Дефицит продукции на мировых рынках может вызвать продовольственный кризис в некоторых странах.

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