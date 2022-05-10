ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С начала войны из Украины в РФ вывезено около 500 тысяч тонн зерна, - Минагрополитики

Новина українською →
Киев, Вторник 10 мая 2022 05:13
С начала войны из Украины в РФ вывезено около 500 тысяч тонн зерна, - Минагрополитики Зерновоз (Фото: egritech.org)
Автор: Константин Широкун

С начала российского вторжения в Украину с оккупированных территорий в РФ и Крым для последующей перепродажи было вывезено от 400 до 500 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра аграрной политики Украины Николая Сольского.

В Минагрополитики сообщают, что грабежом продуктов аграрной промышленности Украины руководят лица, связанные непосредственно с Кремлем.

"Мы видим, что около 400-500 тысяч тонн зерна они организованно отправляют в направлении Крыма. Это крупный бизнес, курируемый людьми высшего уровня: работники спецслужб страны-агрессора, военные и разнообразные аферисты, которым такой бизнес по жизни подходит", - подчеркнул министр.

Сольский также отметил, что из Крыма похищенное зерно вывозят в Россию. По его словам, украинские правоохранительные органы фиксируют и ведут учет трейдеров, которые замешаны в этом процессе. Все факты нарушений украинского законодательства в дальнейшем передаются в прокуратуру. В свою очередь, МИД Украины прилагает все усилия, чтобы с помощью международных партнеров вывезенное зерно было конфисковано.

Напомним, из-за войны в украинских портах заблокировано около 90 млн тонн зерна. Это может вызвать продовольственный кризис в некоторых странах.

Ранее мы сообщали, что оккупанты заставляют фермеров Запорожской области продавать зерно в РФ и Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Агропромышленный комплекс Вторжение России в Украину
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта