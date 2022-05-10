С начала войны из Украины в РФ вывезено около 500 тысяч тонн зерна, - Минагрополитики

С начала российского вторжения в Украину с оккупированных территорий в РФ и Крым для последующей перепродажи было вывезено от 400 до 500 тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра аграрной политики Украины Николая Сольского.

В Минагрополитики сообщают, что грабежом продуктов аграрной промышленности Украины руководят лица, связанные непосредственно с Кремлем.

"Мы видим, что около 400-500 тысяч тонн зерна они организованно отправляют в направлении Крыма. Это крупный бизнес, курируемый людьми высшего уровня: работники спецслужб страны-агрессора, военные и разнообразные аферисты, которым такой бизнес по жизни подходит", - подчеркнул министр.

Сольский также отметил, что из Крыма похищенное зерно вывозят в Россию. По его словам, украинские правоохранительные органы фиксируют и ведут учет трейдеров, которые замешаны в этом процессе. Все факты нарушений украинского законодательства в дальнейшем передаются в прокуратуру. В свою очередь, МИД Украины прилагает все усилия, чтобы с помощью международных партнеров вывезенное зерно было конфисковано.