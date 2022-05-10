С начала войны из Украины в РФ вывезено около 500 тысяч тонн зерна, - Минагрополитики
С начала российского вторжения в Украину с оккупированных территорий в РФ и Крым для последующей перепродажи было вывезено от 400 до 500 тысяч тонн зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра аграрной политики Украины Николая Сольского.
В Минагрополитики сообщают, что грабежом продуктов аграрной промышленности Украины руководят лица, связанные непосредственно с Кремлем.
"Мы видим, что около 400-500 тысяч тонн зерна они организованно отправляют в направлении Крыма. Это крупный бизнес, курируемый людьми высшего уровня: работники спецслужб страны-агрессора, военные и разнообразные аферисты, которым такой бизнес по жизни подходит", - подчеркнул министр.
Сольский также отметил, что из Крыма похищенное зерно вывозят в Россию. По его словам, украинские правоохранительные органы фиксируют и ведут учет трейдеров, которые замешаны в этом процессе. Все факты нарушений украинского законодательства в дальнейшем передаются в прокуратуру. В свою очередь, МИД Украины прилагает все усилия, чтобы с помощью международных партнеров вывезенное зерно было конфисковано.
Напомним, из-за войны в украинских портах заблокировано около 90 млн тонн зерна. Это может вызвать продовольственный кризис в некоторых странах.
Ранее мы сообщали, что оккупанты заставляют фермеров Запорожской области продавать зерно в РФ и Крым.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.