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США та Іран провели обмін ув'язненими

Новини » Політика     07.12.2019 - 19:03
США та Іран провели обмін ув'язненими
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Посередником при обміні укладених між країнами виступила Швейцарія

Сполучені Штати Америки і Іран в суботу, 7 грудня, провели обмін ув'язненими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Дональд Трамп повідомив, що громадянин США Ван Сюе, якого Іран три роки тримав в ув'язненні за звинуваченням у шпигунстві, повернувся на батьківщину. Представник уряду Ірану розповів про звільнення іранця Массуда Солеймані з ув'язнення в Сполучених Штатах.

Посередником при обміні укладених між країнами виступила Швейцарія. За даними іранського інформагентства ІРНА, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф вітав Солеймані в Цюріху, де і відбувся обмін. Солеймані повернеться до Ірану в найближчі години.

Дональд Трамп в офіційній заяві Білого дому не згадав про звільнення Солеймані, але подякував влади Швейцарії за допомогу в проведенні переговорів.

"Звільнення американця з полону життєво важливо для моєї адміністрації, і ми продовжимо наполегливо працювати над поверненням додому всіх наших громадян, незаконно утримуваних за кордоном", - йдеться в заяві президента.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні США заявили, що не виключають агресивних дій з боку Ірану. За словами міністра оборони США Джона Руда, є ознаки того, що Іран може здійснити агресивні дії стосовно Америки на тлі зростаючої напруженості між країнами.

Також повідомлялося, що в листопаді МАГАТЕ заявило про чергове порушення ядерної угоди. Як повідомили в МАГАТЕ, Іран накопичив 131,5 тонни важкої води, що на 1,5 тонни більше допустимого максимуму. Важка вода використовується в роботі ядерного реактора.

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