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США и Иран прекратили переговоры об обмене заключенными, - Nournews

Автор: Дмитрий Кузнецов

США и Иран прекратили переговоры об обмене заключенными. В срыве договоренности Тегеран обвинил американскую сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Nournews.

По словам осведомленного источника издания, ранее Иран отказался от собственного предложения обмена по принципу "всех иранских заключенных на всех американских" в гуманитарных целях.

"Он был подготовлен отдельным соглашением по обмену", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что теперь Иран полностью снимает с повестки дня вопрос обмена заключенными с США. "У Тегерана больше нет стимулов продолжать этот процесс", - уточнил источник издания, отметив, что отказ вызван позицией правительства президента США Джо Байдена.

Напомним, в конце апреля США и Иран прорабатывали возможность обмена заключенными.

Отметим, в конце 2019 года США и Иран при посредничестве Швейцарии провели обмен заключенными.

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