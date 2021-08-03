RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США і Іран припинили переговори про обмін ув'язненими, - Nournews

Автор: Дмитрий Кузнецов

США і Іран припинили переговори про обмін ув'язненими. У зриві домовленості Тегеран звинуватив американську сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Nournews.

За словами обізнаного джерела видання, раніше Іран відмовився від власної пропозиції обміну за принципом "всіх іранських укладених на всіх американських" в гуманітарних цілях.

"Він був підготовлений окремою угодою з обміну", - зазначив співрозмовник агентства.

Він додав, що тепер Іран повністю знімає з порядку денного питання обміну ув'язненими з США. "У Тегерана більше немає стимулів продовжувати цей процес", - уточнило джерело видання, зазначивши, що відмова викликана позицією уряду президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, в кінці квітня США і Іран опрацьовували можливість обміну ув'язненими.

Відзначимо, в кінці 2019 року США і Іран за посередництва Швейцарії провели обмін ув'язненими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІранобмен