США инициируют новые санкции против Северной Кореи

Соединенные Штаты инициируют голосование в Совете Безопасности ООН по новой резолюции в отношении Северной Кореи за ее возобновление запусков баллистических ракет. Об этом заявил представитель США в Совбезе, Китай и Россия выразили свое несогласие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Новый документ призван еще больше ограничить возможности Северной Кореи по развитию своей программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также облегчить доставку в КНДР гуманитарной помощи.

Проект резолюции включает запрет на запуски баллистических ракет, крылатых ракет и "любых других систем, которые способные доставлять ядерное оружие".

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, которые Совет Безопасности неуклонно и единогласно ужесточал на протяжении многих лет, пытаясь прекратить финансирование программ создания ядерного оружия и баллистических ракет Пхеньяна.