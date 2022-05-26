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США инициируют новые санкции против Северной Кореи

Пуск ракеты в Северной Корее (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты инициируют голосование в Совете Безопасности ООН по новой резолюции в отношении Северной Кореи за ее возобновление запусков баллистических ракет. Об этом заявил представитель США в Совбезе, Китай и Россия выразили свое несогласие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новый документ призван еще больше ограничить возможности Северной Кореи по развитию своей программы по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также облегчить доставку в КНДР гуманитарной помощи.

Проект резолюции включает запрет на запуски баллистических ракет, крылатых ракет и "любых других систем, которые способные доставлять ядерное оружие".

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, которые Совет Безопасности неуклонно и единогласно ужесточал на протяжении многих лет, пытаясь прекратить финансирование программ создания ядерного оружия и баллистических ракет Пхеньяна.

Напомним, что КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Запуски Пхеньян провел во время визита президента США Джо Байдена в Азию. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

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