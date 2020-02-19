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США и Индия готовят крупную торговую сделку

Новости » В мире     19.02.2020 - 09:30
США и Индия готовят крупную торговую сделку
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Сделка вряд ли будет заключена до президентских выборов в США в ноябре

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка и Индия работают над крупной торговой сделкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом Трамп отметил, что сделка вряд ли будет завершена до президентских выборов в США в ноябре.

"Мы заключаем очень крупную торговую сделку с Индией. У нас это будет. Я не знаю, будет ли это сделано до выборов, но у нас будет очень важное дело с Индией", - сказал президент США.

На следующей неделе ожидается визит Трампа в Индию с официальным визитом.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) намерены поставить в Индию системы противовоздушной обороны IADWS общей стоимостью около 2 миллиардов долларов. Госдепартамент США уже одобрил данную сделку. Индия будет применять систему IADWS для повышения возможностей своей ПВО.

Также РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп в среду подписал новое торговое соглашение с Мексикой, Соединенными Штатами и Канадой (USMCA). Новый договор заменит соглашение о свободной торговле в Северной Америке (NAFTA).

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